2021/12/15 | 09:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت حركة امتداد، انه سيتم الإعلان يوم غد عن تشكيل تحالف جديد مكون من 25 نائبا سوف يتجه إلى تشكيل معارضة داخل مجلس النواب.وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امتداد والجيل الجديد يتفقان على تشكيل تحالف “معارض” المركز الخبري الوطني.

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