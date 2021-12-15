2021/12/15 | 09:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، بتمكُّنها من إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عـقارٍ عائدٍ للدولة تبلغ قيمته (3,000,000,000)مليارات دينارٍ في كربلاء، وضبط مسؤولٍ في مُديريَّـة الزراعة بالمُحافظة مُتلبّساً بالرشوة.الدائرة أشارت إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، تمكَّن من …

ظهرت المقالة النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).