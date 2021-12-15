2021/12/15 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت في مؤتمر جادّ أقامته مباردة "إحنا" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا الأسبوع، لمواجهة ظاهرة التحرّش الجنسي في مصر، شاركتُ في حلقة نقاش جمعتني بالمخرجة "عايدة الكاشف"، والفنان "علي قاسم" ومنظّمة المؤتمر المثقفة د.



"ميرفت أبو عوف"، أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.



ناقشنا دور الإعلام والسينما في محاربة التحرّش، سلبًا وإيجابًا.



وطرحتُ على الحضور سؤالاً يشغلني: “هل يقومُ الإعلام بدور إيجاب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إحنا- … ضدّ التحرّش! - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إحنا- … ضدّ التحرّش! - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).