النزاهة تضبط مسؤولا حكوميا متلبسا بالرشوة

2021/12/15 | 09:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاربعاء، من إحباط محاولة للاستيلاء على عقار عائد للدولة تبلغ قيمته 3 مليارات دينار في كربلاء، وضبط مسؤول في مديرية الزراعة بالمحافظة متلبسا بالرشوة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (15 كانون الاول 2021)، أن "الفريق المؤلف في مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومديرية التسجيل العقاري في المحافظة، تمكن من ضبط أصل الكتاب الخاص بالعقار العائدة ملكيته إلى وزارة المالية وكتاب صحة الصدور، فضلا عن معاملة التصحيح الخاصة بالعقار ومعاملة تصحيح جنس العقار التي تم بموجبها تغيير حق التصرف فيه لمصلحة أحد المواطنين، لافتة إلى قيمته التقديرية تبلغ(3,000,000,000) مليارات دينار".

وأضاف البيان، إن "فريق العمل تمكن في عملية منفصلة من ضبط مدير الشعبة الصحراوية في مديرية زراعة كربلاء متلبسا بتسلم الرشوة من أحد المراجعين؛ لقاء إكمال إجراءات المعاملة الخاصة بتأجير عقار تبلغ مساحته (25) دونما"، مبينا أن "المتهم اعترف بتسلم الرشوة، كما اعترف على متهم آخر كشريك له".

واوضح، انه "في عملية ثالثة، قام الفريق الذي انتقل إلى عدد من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في المحافظة بضبط (3,072) شريط دواء منتهي الصلاحية، لافتة إلى أن تلك المواد تم تجهيزها من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المؤسسات الصحية في المحافظة"، لافتا الى أن "تاريخ انتهاء صلاحية أشرطة الفحص المثبت على علب الأشرطة يشير إلى 31/7/ 2022، في حين يشير تاريخ انتهاء الصلاحية الحقيقي المثبت على الأشرطة إلى تموز 2021".

واشار البيان، الى ان "تنظيم محاضر ضبط بالعمليات التي نفذت بموجب مذكرات ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) وإصدار أمر قبض بحق شريكه".

N.A

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