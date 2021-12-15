النزاهة تعلن ضبط ادوية منتهية الصلاحية في مراكز صحية حكومية

2021/12/15 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، اليوم الاربعاء، عن ضبطها

ادوية منتهية الصلاحية في عددٍ من

المُستشفيات الحكوميَّة والمراكز

الصحيَّـة.

وقالت الدائرة، في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "فرقها ا

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