النزاهة: إحباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء

2021/12/15 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة

النزاهة، اليوم الاربعاء، إحباط

مُحاولةٍ للاستيلاء على عـقارٍ عائدٍ

للدولة تبلغ قيمته (3,000,000,000) مليارات

دينارٍ في كربلاء، وضبط مسؤولٍ في

مُديريَّـة الزراعة بالمُحافظ

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