2021/12/15 | 09:55 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: إحباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النزاهة، اليوم الاربعاء، إحباط
مُحاولةٍ للاستيلاء على عـقارٍ عائدٍ
للدولة تبلغ قيمته (3,000,000,000) مليارات
دينارٍ في كربلاء، وضبط مسؤولٍ في
مُديريَّـة الزراعة بالمُحافظ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: إحباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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