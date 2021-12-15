الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة

2021/12/15 | 09:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة الشرطة الاتحادية، الأربعاء،

"فقدان مقاتلين" أثناء نزولهم في محافظة

كركوك.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، "ننفي

ما تناقلته بعض مواقع التواصل

الاجتماعي حول خبر مفاده (فقدان كوستر

ومقاتلين اث

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