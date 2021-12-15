النزاهة تحبط محاولة إستيلاء على عقار بقيمة 3 مليار في كربلاء

2021/12/15 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُعاملة التصحيح الخاصَّة بالعقار ومعاملة تصحيح جنس العقار التي تمَّ بموجبها تغيير حقِّ التصرُّف فيه لمصلحة أحد المُواطنين.

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