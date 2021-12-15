توضيح حول اختناقات بغداد: إغلاق طريق الأعظمية وجسر الحديد مؤقت

2021/12/15 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت مديرية المرور العامة، الأربعاء، سبب الازدحامات التي تشهدها بعض شوارع بغداد صباح اليوم.

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وقال مدير علاقات وإعلام المرور حيدر كريم للوكالة الرسمية وتابعه ناس"، (15 كانون الأول 2021)، إن "سبب الازدحامات التي تشهدها بعض شوارع بغداد يعود الى قطوعات في منطقة الأعظمية وتحديداً بساحة الدِلال"، مبيناً، أن "هذا القطع مؤقت".

وأضاف، أن "هذا القطع أثر بعض الشيء في طريق ساحة عنتر بتجاه جامع النداء في الأعظمية"، مشيراً الى أن "القطع حدث بين جسر بن حيان الى ساحة الدِلال، كما أن هناك قطعاً آخرَ على الجسر الحديد".

وتابع أنه "تمَّ التنسيق مع القوة الماسكة هناك لفتح بعض الطرق"، مشيراً الى أنه "خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم فتح الطرق وإعادة حركة السير".

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