احباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء

2021/12/15 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة الاستيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء المقدسة.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء، انتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط أصل الكتاب الخاصِّ بالعقار العائدة ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وكتاب صحَّة […]

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