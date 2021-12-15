النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء

2021/12/15 | 10:06 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة الاستيلاء على عقار بقيمة 3 مليارات دينار في كربلاء المقدسة.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “فريقاً من مكتب تحقيق كربلاء، انتقل إلى دائرة عقارات الدولة ومُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط أصل الكتاب الخاصِّ بالعقار العائدة ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وكتاب صحَّة الصدور، فضلاً عن مُعاملة التصحيح الخاصَّة بالعقار ومعاملة تصحيح جنس العقار التي تمَّ بموجبها تغيير حقِّ التصرُّف فيه لمصلحة أحد المُواطنين”، مبيناً أن “قيمة العقار التقديريَّة تبلغ 3 مليارات دينار”.وأضاف أنَّ “فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مُدير الشعبة الصحراويَّة في مُديريَّة […]

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