2021/12/15 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت مديرية مكافحة الاجرام القبض على اربعة متهمين بالدكة العشائرية جنوب بغداد.وذكر بيان للمديرية :" ان القبض على المتهمين الاربعة تم في منطقة المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وتم توقيفهم وفق احكام المادة ٤ / ارهاب "./انتهى9

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