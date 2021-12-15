وفاة الفنان عامر توفيق في بغداد

2021/12/15 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت نقابة الفنانين ، الفنان والملحن العراقي عامر توفيق، الذي توفي فجر اليوم الاربعاء في مستشفى اليرموك ببغداد ، عن عمر ناهز 73 عاماً اثر صراع طويل مع المرض.قدم الفنان الراحل الكثير من الاعمال الغنائية والالحان انطلاقاً من المسرح العسكري./انتهى8

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