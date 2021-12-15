2021/12/15 | 10:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداوضحت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الاربعاء، حقيقة خبر فقدان مقاتلين اثناء نزولهم والعثور على جثثهم في مستشفى كركوك.وذكرت القيادة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، انها”تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر مفاده ( فقدان كوستر ومقاتلين اثناء نزولهم والادعاء بوجود جثثهم في مستشفى كركوك )”.واضافت: “هنا ندعو كافة …

ظهرت المقالة الاتحادية توضح حقيقة فقدان مقاتلين اثناء نزولهم أولاً على النور نيوز.

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