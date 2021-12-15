"الأكثر خطورة".. تحذيرات من ثغرة تمنح "الهاكرز" سيطرة كبيرة على ملايين الأجهزة الإلكترونية

2021/12/15 | 10:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذير جديد حول أمان الأجهزة التي نستخدمها كل يوم، إذ حذر المسؤولون السيبرانيون في إدارة بايدن من أن مئات الملايين من الأجهزة معرضة لخطر حدوث عيب في البرامج تم الكشف عنه حديثًا، وأن القراصنة قد يستغلون ذلك.مراسل CNN أليكس ماركوارت يطلعكم على التفاصيل.

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