"الإمارات للآداب" تدعو المؤلفين والكتاب العرب الواعدين للانضمام إلى زمالة الفصل الأول

2021/12/15 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي :/نينا/ كشفت مؤسسة الإمارات للآداب عن أبرز النصائح التي يقدمها نخبة من أفضل المؤلفين العالميين والمرشدين المرموقين لمساعدة الكتاب الواعدين على التقديم بطلب الانضمام إلى "الفصل الأول: زمالة الإمارات للآداب وصديقي للكتاب" وذلك قبل شهر من موعد إغلاق باب التقديم لبرنامج الزمالة وهو البرنامج الإرشادي الأول من نوعه في المنطقة.ويحظى الكتاب بفرصة لقاء خبراء متخصصين في المجال الأدبي طوال فترة البرنامج والتي تمتد على مدى عام كامل إذ توفر المؤسسة تدريبا إرشاديا وفرديا تقدمه مجموعة من أبرز الكتاب العالميين من بينهم الكاتب المتخصص في أدب الجريمة مارك بيلينغهام والكاتبة الأيسلندية الشهيرة والرائدة في أدب الجريمة الإسكندنافية يرسا سيغوردادوتير بالإضافة إلى العراقية شهد الراوي أصغر كاتبة على الإطلاق تترشح للقائمة النهائية للجائزة العالمية للرواية العربية، والكاتب الكويتي طالب الرفاعي.ومن المقرر أن يغلق باب التقديم يوم 2 يناير 2022 في حين سيتم الإعلان عن أسماء المتأهلين في فعالية خاصة خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، وسيتم اختيار عشرة متقدمين من الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية للمشاركة في الدورة الأولى من برنامج الزمالة.ويتيح البرنامج إمكانية التقديم لأصحاب الإقامات السارية في دولة الإمارات طوال فترة البرنامج لمن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق ويتم استقبال طلبات التقديم من الكتاب الجادين الذين يسعون لإنجاز أعمالهم الأدبية ومناقشتها وتطويرها قبل إصدارها ويستقبل البرنامج الأعمال الروائية بمختلف أنواعها./انتهى

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