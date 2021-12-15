محكمة جنايات الرصافة: السجن ست سنوات لمجرم ضبط بحوزته اختام مزورة تعود لمجلس القضاء الاعلى ودوائر الدولة الاخرى

2021/12/15 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ اصدرت محكمة جنايات الرصافة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم قام باستعمال اختام مزورة تعود لمجلس القضاء الاعلى ووزارات ودوائر الدولة الرسمية في منطقة سبع قصور في بغداد.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى : انه "تم ضبط عدد من الباجات والقسامات الشرعية وصور قيود وعقود زواج داخل دار المجرم اثناء عملية تفتيش قامت بها احد المفارز في عمليات بغداد للبحث عن المطلوبين والاسلحة غير المرخصة".واضاف " المجرم اعترف بقيامه باستعمال اختام مزورة وعليه وجدت المحكمة ان الادلة المتحصلة كافية ومقنعة لادانته وفق احكام المادة 276/ الشق الاول من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك47و48و49 منه./انتهى9

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