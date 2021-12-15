2021/12/15 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد القبض على أربعة متهمين لقيامهم بالدكة العشائرية جنوب العاصمة.وذكر يان لوزارة الداخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب إجرام المحمودية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال أربعة متهمين بالدكة العشائرية في المحمودية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أربعة متهمين بالدكة العشائرية في المحمودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أربعة متهمين بالدكة العشائرية في المحمودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).