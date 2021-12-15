انخفاض بأسعار صرف الدولار في بغداد

2021/12/15 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الاربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 148050 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.فيما سجلت أسعار الدولار ليوم أمس الثلاثاء 148150 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار امريكي.وأنخفضت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، …

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