حقيقة إطلاق جندي أردني النار على دورية إسرائيلية

2021/12/15 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري أردني، الأربعاء، عدم صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاق جندي أردني النار على إسرائيليين على قرب الحدود بين البلدين.

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