مودرنا تحذر من متحور جديد لفيروس كورونا

2021/12/15 | 10:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت شركة الأدوية الأمريكية “مودرنا”، من احتمال الإصابة بسلالتي فيروس كورونا “دلتا” “أميكرون” في الوقت نفسه، وأوضحت أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تطور الفيروس وخلق متحور جديد.وقال كبير المختصين […]

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