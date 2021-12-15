الهجرة الدولية: 1.2 مليون عراقي في مخيمات النزوح

2021/12/15 | 10:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 1،2 مليون عراقي ما زالوا في مخيمات النزوح لغاية الآن.

وقالت في تقرير سنوي أن مستويات العودة قد تراجعت منذ عام 2018، مبينة أن العراق شهد عودة نحو خمسة ملايين نازحاً فقط من أصل 6 ملايين نازح، مشيرة الى ان هذه الارقام تشكل 81% من مجمل النازحين في العراق.



وذكر التقرير أن 1.2 مليون شخص ما زالوا في مخيمات او حالة نزوح عكسي لأسباب شتى.

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