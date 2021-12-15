وفاة الفنان العراقي عامر توفيق.. وأبنه يعلق

2021/12/15 | 10:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان والملحن العراقي عامر توفيق، في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 73 عاما إثر صراع طويل مع المرض.

وكتب الفنان عبر حسابه في إنستغرام، قبيل فجر الأربعاء (15 كانون الأول 2021)، إن والده توفي بعد صراع طويل مع المرض.

بدورها، نعت نقابة الفنانين الفنان عامر توفيق، مشيرة إلى أن الفنان رحل في مستشفى اليرموك وسط العاصمة.

وقدم عامر الكثير من الأعمال الغنائية والألحان انطلاقا من المسرح العسكري، إلا أنه اشتهر بشكل واسع بعد ظهوره في برنامج "ذا فويس" في موسم عام 2015.

وعلى الرغم من الاحتفاء الكبير الذي حظي به توفيق من قبل الفنان كاظم الساهر وحكام البرنامج، بوصفه فنانا قديرا، لكن التجربة انتهت بخيبة أمل حين استبعد بسبب العمر، على حد تعبير الفنان الراحل في تصريحات لاحقة.

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