محافظ ذي قار يطالب باختيار مدينة أور عاصمة للعراق في 2022

2021/12/15 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمدينة أسهمت برفد اقتصاد المحافظة وتفير فرص عمل لابناءها.

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