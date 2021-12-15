جنايات الرصافة: السجن 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته أختام مزورة تعود لدوائر الدولة

2021/12/15 | 11:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته أختام تعود لدوائر الدولة.وذكر بيان للقضاء الأعلى، أن “محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم قام باستعمال أختام مزورة تعود لمجلس القضاء الأعلى ووزارات ودوائر الدولة الرسمية في منطقة سبع قصور في بغداد”.وأوضح، أنه […]

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