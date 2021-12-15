إطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك

2021/12/15 | 11:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن إطلاق عملية أمنية جديدة في محافظتي كركوك وديالى.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 كانون الاول 2021)، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان ان "قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الاولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

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