2021/12/15 | 11:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن جندياً أردنياً أطلق النار على جنود إسرائيليين على الحدود.

وأفاد موقع “والا” الإسرائيلي بأن إطلاق النار أمس الثلاثاء، لم يسفر عن إصابات بين الجنود.

ونقل موقع “i24” عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الجندي الأردني أطلق حزمتين من الرصاص على الجنود الإسرائيليين لأسباب مجهولة، وأن القوة الإسرائيلية لم ترد بإطلاق النار.

التالي

منذ 3 ساعات

القوى الأوروبية لإيران: طريق الاتفاق على النووي يقترب من النهاية

منذ 12 ساعة

الصحة العالمية تحذر من انتشار “غير مسبوق” لمتحور أوميكرون

منذ 13 ساعة

قراصنة يهاجمون سفينة يونانية ويخطفون 6 أشخاص

منذ 14 ساعة

البيان الختامي للقمة الخليجية

منذ 17 ساعة

تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان

منذ 18 ساعة

مصرع أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار صهريج محروقات في هايتي

منذ 18 ساعة

السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج

منذ 19 ساعة

لبنان..



هجوم مسلح على مصرف وإصابة أحد الموظفين

منذ 19 ساعة

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جزيرة في كوريا الجنوبية

منذ 19 ساعة

60 برلمانياً يهددون بالتمرد على جونسون بسبب أوميكرون

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين عند الحدود) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جندي أردني يطلق النار على جنود إسرائيليين عند الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).