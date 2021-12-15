بالصور..فرقة العباس القتالية يعتصمون في كربلاء و يناشدون المرجعية

2021/12/15 | 11:07 - المصدر: سكاي برس

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نقلا عن مراقع التواصل الاجتماعي ،جنود المرجعية المنسوبين لفرقة العباس القتالية - حشد العتبات يبدأون باعتصام مفتوح في كربلاء امام مجمع العلقمي ويناشدون المرجعية بالتدخل الفوري وتخليصهم من قائد الفرقة ميثم الزيدي بسبب اختلاسه ١٧ مليار فروقات رواتبهم فضلاً عن تسليمهم ٥٠٠ الف دينار فقط كروات...

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