2021/12/15 | 11:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته أختام تعود لدوائر الدولة.وذكر بيان للقضاء الأعلى، أن “محكمة جنايات الرصافة اصدرت حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مجرم قام باستعمال أختام مزورة تعود لمجلس القضاء الأعلى ووزارات ودوائر الدولة الرسمية في منطقة سبع قصور في بغداد”.وأوضح، أنه “تم ضبط عدد من الباجات والقسامات الشرعية وصور قيود وعقود زواج داخل دار المجرم أثناء عملية تفتيش قامت بها إحدى المفارز في عمليات بغداد للبحث عن المطلوبين والأسلحة غير المرخصة”.وأضاف، أن “المجرم اعترف بقيامه باستعمال أختام مزورة وعليه وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة كافية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته أختام مزورة تعود لدوائر الدولة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته أختام مزورة تعود لدوائر الدولة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 6 سنوات لمجرم ضبط بحوزته أختام مزورة تعود لدوائر الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).