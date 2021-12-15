القبض على 4 متهمين بالدكة العشائرية جنوب بغداد

2021/12/15 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على أربعة متهمين بالدكة العشائرية جنوب بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة شؤون الشرطة، تمكنت من القاء القبض على أربعة متهمين لقيامهم بالدكة العشائرية ضمن منطقة المحمودية جنوب العاصمة بغداد".

وأشار البيان إلى إنه، "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتوقيفهم وفق أحكام المادة ٤ ارهاب لينالوا جزاءهم العادل".

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