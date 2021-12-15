اعتقال شخص يحمل الجنسية البريطانية في البصرة..هذه التفاصيل

2021/12/15 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من اعتقال شخص يحمل الجنسية البريطانية في البصرة.

وقالل مصدر أمني لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخصاً يحمل الجنسية البريطانية خلال محاولة عبوره سيطرة الجوابر في القرنة بمحافظة البصرة".

وأضاف أن "الشخص يعمل في حقل نفطي بمحافظة ميسان"، مبيناً أن "عملية الاعتقال جاءت بسبب انتهاء مدة اقامة الشخص، وتم نقل الى أحد المراكز الأمنية لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة جراء هذه المخالفة".

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