2021/12/15 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الأربعاء، الشروع بعملية امنية لتظهر بعض المناطق في محافظة كركوك.

وقال بيان للخلية تلقته ( بغداد اليوم)، ان "قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، شرعت بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

وأضاف، ان "العملية تهدف الى تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).