تعليق جديد من الصحة العراقية حول دخول الموجة الوبائية الجديدة

2021/12/15 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، على امكانية دخول الموجة الوبائية الجديدة الى البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم)، ان "العراق ليس بمعزل عن دخول اي موجة وبائية جديدة، الا ان الوزارة مستعدة كونه امر متوقع باي لحظة".

وأضافت ان "وزارة الصحة مستعدة حتى قبل ظهور هذه السلالة من ناحية تامين أجهزة التنفس الاصطناعي وزيادة السعة السريرية للمستشفيات ومراكز العزل الصحي".

وتابعت ان "كوارد وزارة الصحة اكتسبت خبرة كبيرة خلال الموجات الوبائية السابقة، وهي قادرة على تجاوز اي موجه وبائية جديدة قد تدخل للبلاد باي لحظة، لكن على المواطنين ايضا الاقبال الكبير على اخذ اللقاحات والالتزام بالإجراءات الوقائية".

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