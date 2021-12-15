الإعلام الأمني : الشروع بعملية امنية في عدد من المناطق والقرى في كركوك

2021/12/15 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت خلية الإعلام الأمني عن الشروع بعملية امنية في عدد من المناطق والقرى في كركوك .وذكر بيان للخلية : بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية"./انتهى9

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