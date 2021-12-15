وفاة عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد الدكتور قاسم الخاقاني

2021/12/15 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توفي فجر اليوم الاربعاء عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد الاستاذ الدكتور قاسم الخاقاني ، اثر مرض عضال .وولد الخاقاني عام 1959 ، وحــــاصل على شهادتي الماجستير و الدكتوراه من جامعة بغداد ، في اختصاص فلسفة التربية الرياضية (ساحة و ميدان ، بايو ميكانيك ) ، وباحث علمي في اختصاص البايوميكانيك الرياضي و التحليل الحركي لجميع فعاليات الرياضية خاصة فعاليات العاب الساحة و الميدان عضو اللجنة العلمية في وزارة الشباب و الرياضة , عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد "./انتهى9

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