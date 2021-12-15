2021/12/15 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عمليتين أمنيتين في محافظتي ديالى وكركوك.وذكر بيان للخلية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عملية أمنية لتتبع عناصر داعش في محافظتين المركز الخبري الوطني.

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