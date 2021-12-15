المدرّب الجديد لسلة الحشد: مهمتي صعبة وطموحي لقب الدوري

2021/12/15 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدرب فريق الحشد الشعبي لكرة السلة شيرزاد الاتروشي، أن قيادة فريق مثل الحشد مسؤولية كبيرة لاتخلو من الصعوبة كونه من فرق المقدمة وواحداً من المنافسين على لقب الدوري الممتاز.وقال الاتروشي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء إن" تولي تدريب فريق بهذا الأسم تعد مسؤولية كبيرة لا تخلو من الصعوبة لاسيما أنه أحرز المركز الثالث في الموسم الماضي "، مبيناً أن" الموسم الحالي أكثر تنافسية ومستويات الفرق واللاعبين متقاربة جداً وطموحي هو الوصول لقمة الترتيب واحراز لقب البطولة من خلال تضافر جهود الجميع وتكاتف اللاعبين لتقديم شيء بسيط لهذا النادي الذي لم يبخل على اللاعبين بأي شيء".واضاف الاتروشي، أن" الفريق كثف استعداداته لمباراة السماوة المقرر اقامتها غداً الخميس واللاعبين على أتمَّ الاستعداد وبروح معنوية عالية لخوض المباراة والعودة بالفوز".وقدم الاتروشي شكره للهيئة الإدارية لنادي الحشد التي وضعت ثقتها به وأعطته الصلاحيات كافة التي تخدم الفريق وتضعه في منصات التتويج، مشيداً بدور المدرب محمد النجار الذي وضع بصمته على الفريق ووصل به الى المراكز المتقدمة.

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