بلينكن يعلق على صفقة مقاتلا إف-35 مع الإمارات

2021/12/15 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة "مستعدة" دائما لبيع طائراتها من طراز "اف-35" للإمارات التي تحتج على الشروط التي تعتبرها مرهقة لحصول عملية البيع.

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