2021/12/15 | 11:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ةبغداد/المركز الخبري الوطني أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقة عمل للاستجابة السريعة في جنوب السودان للتحقيق في مرض غامض أودى بحياة 89 شخصا على الأقل.أبلغت وزارة الصحة في جنوب السودان عن انتشار مرض غامض في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعد 89 حالة وفاة بمرض غامض في جنوب السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).