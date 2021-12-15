الإعلام الأمني: انطلاق عمليتين أمنيتين في ديالى وكركوك

2021/12/15 | 11:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عمليتين أمنيتين في محافظتي ديالى وكركوك.وذكر بيان للخلية، أن “قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية”.وفي سياق متصل، ذكرت الخلية أنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير […]

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