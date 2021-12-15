الصحة تحدد شرطاً للتعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا

2021/12/15 | 11:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكَّدت وزارة الصحَّة والبيئة، الأربعاء، توفير اللُّقاح لجميع الفئات المستهدفة، فيما حدَّدت شرطاً لتجديد التعاقد مع الشركات المنتجة للُّقاح.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (15 كانون الاول 2021)، إنَّ "الحكومة العراقيَّة تعاقدت على الجرعات بما يكفي للجميع من الفئات المستهدفة باللُّقاح من الشعب العراقي"، مبيناً، أن "الجرعات مستمرة بالوصول خلال نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل".

وأضاف، أن "الوزارة مستمرة بتجديد التعاقد مع الشركات المنتجة للُّقاح، إذا كانت هنالك حاجة لجرعات إضافية، سيتم التعاقد مباشرة، ونحن مستمرون في هذه السياسة".

وأكد البدر، أن "الحكومة العراقية ووزارة الصحة وفَّرت اللُّقاح لجميع المشمولين، سواء أكان بالجرعتين الأولى والثانية أم الثالثة التعزيزية".

وأشار إلى، أن "الوزارة مستمرة بسياسة التثقيف الصحي للمجتمع الخاصة باللُّقاحات والإجراءات الحسابيَّة للمخالفين"، معبراً عن أمله "بتصاعد أعداد المقبلين على اللُّقاح وخصوصاً بعد دعوتنا التي وجهت لوسائل الإعلام المحليَّة والدوليَّة والإقليميَّة، وذلك لنشر وسائل التثقيف والتوعية الصحِّيَّة عن الجائحة".

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