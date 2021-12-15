طهران: يجب رفع كل العقوبات فوراً

2021/12/15 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مساعد وزير الخارجية كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، إنه يجب رفع أي عقوبات تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة فوراً، سواء فرضت إبان حقبة الرئيسين الأمريكيبن السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، أو الرئيس الحالي جو بايدن.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن كني صباح اليوم الأربعاء، أنه في حال تنفيذ ذلك: “يمكن التوصل إلى اتفاق في غضون فترة وجيزة” في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

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