2021/12/15 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الأربعاء، القاء القبض على (14) متهماً في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان”المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال انتشارها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد: اعتقال متهم انتحل صفة ضابط أمن المركز الخبري الوطني.

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