2021/12/15 | 11:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، انطلاق عمليتين أمنيتين في محافظتي ديالى وكركوك.وذكر بيان للخلية، أن “قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الأولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية”.وفي سياق متصل، ذكرت الخلية أنه “بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق عمليتين أمنيتين في ديالى وكركوك عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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