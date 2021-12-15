الديمقراطي يشترط شخصيتين من الاتحاد الوطني لشغل منصب رئيس الجمهورية

2021/12/15 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأربعاء، عن رسالة جديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني للاتحاد الوطني بخصوص مرشح رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الرسالة تتضمن طرح اثنين من الاتحاد الوطني يتمتعون بموافقة مبدئية من الديمقراطي وتحديدا زعيمه مسعود بارزاني لشغل منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "الشخصين هما القيادي في الاتحاد الوطني عدنان المفتي ومسؤول الهيئة العاملة في الحزب ملا بختيار، ولن يقبل الديمقراطي بشخصية أخرى لشغل المنصب".

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