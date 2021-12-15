بعد تلويح الإمارات بتعليق المحادثات.. بلينكن: مستعدون لبيع

2021/12/15 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده مستعدة لبيع مقاتلات "F-35" للإمارات إذا ما رغبت أبوظبي بذلك، بشرط ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات

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