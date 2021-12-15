2021/12/15 | 11:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تنطلق المباراة الأولى من المربع الذهبي لبطولة كأس العرب “قطر 2021” في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين المصري والتونسي على أرضية ملعب “974”.ومن المتوقع أن يخوض منتخب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العرب..



التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تونس المركز الخبري الوطني.

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