العراق.. منح 420 جواز سفر للعالقين على حدود بيلاروس

2021/12/15 | 11:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، 420 جواز مرور للعراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية، مؤكدة أن جواز المرور منح للعراقيين الراغبين بالعودة طوعا، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

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