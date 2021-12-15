2021/12/15 | 12:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NfXs8JyImnA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر الحوار الكوردي العربي لتعزيز العلاقات بين الشعبين | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر الحوار الكوردي العربي لتعزيز العلاقات بين الشعبين | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).