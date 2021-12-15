نينوى: تحويل الأجراء اليوميين الى عقود وصرف مستحقاتهم السنوية في 4 دوائر حكومية

2021/12/15 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مكتب محافظ نينوى نجم الجبوري تحويل الأجراء اليوميين الى عقود في 4 دوائر حكومية وصرف مستحقاتهم السنوية.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحافظ، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تمت الموافقة على صرف مبالغ مستحقات الاجراء اليوميين الذين تم تحويلهم الى عقود وفق القرار 315 لدائرة العمل والتدريب المهني".

وذكر بيان منفصل صادر عن ذات المكتب أنه "تمت الموافقة على تمويل حساب و صرف مبالغ مستحقات الاجراء اليوميين الذين تم تحويلهم الى عقود وفق القرار 315 لدوائر مديريات الماء والبلدية والبلديات من تاريخ 2021/1/1 ولغاية 2021/12/31".

وحسب البيان أن هذا القرار جاء "بتنسيق مشترك من محافظ نينوى نجم الجبوري مع وزارة المالية ومتابعة من مدير المكتب التنفيذي للجنة العليا لاعمار الموصل عبد القادر الدخيل".

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